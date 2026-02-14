ABD Başkanı Donald Trump, North Carolina eyaletindeki Fort Bragg askeri üssüne yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, mevcut Venezuela yönetimiyle kurdukları diyaloğu överek, iki ülke arasındaki iş birliğinin ‘mükemmel’ seviyede olduğunu vurguladı.

Caracas yönetimiyle çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, ABD'li petrol şirketlerinin bölgedeki faaliyetlerine değindi. Trump, “Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10” ifadelerini kullandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile kurdukları ilişkiye de parantez açan Trump, Rodriguez'in performansından övgüyle bahsetti. Trump, “Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı” değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki petrol üretiminin sürdüğünü ve küresel piyasada bu kaynağa büyük talep olduğunu hatırlatan Trump, “Biz bununla ilgileniyoruz ve rafine ediyoruz. Şu anda rafine etme kapasitesine sahip tek ülke biziz” dedi.

Trump, bir gazetecinin Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği yönündeki sorusuna ise “Venezuela'yı ziyaret edeceğim” yanıtını verdi. Trump, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise bir bilgi paylaşmadı.