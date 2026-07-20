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Trump, İran'a dönük sert açıklamalarının dozunu daha da artırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ABD Başkanı, son derece kararlı ifadeler kullandı.

İran'ın hayatını kaybeden her bir Amerikan askeri için çok daha ağır bir bedel ödeyeceğini belirten Trump; bu konudaki direktiflerin Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komuta kademesine aktarıldığını duyurdu.

'BEDELİNİ FAZLASIYLA ÖDEYECEK'

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı'nın açıklaması şu şekilde:

"İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde, bunun bedelini kat kat fazlasıyla ödeyecek. Bu talimat Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm komutanlara iletilmiştir"