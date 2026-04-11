ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran müzakere süreci sürerken sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, ABD basınında yer alan çatışma haberlerine tepki göstererek medya kuruluşlarını sert sözlerle eleştirdi.

“SAHTE HABER” ÇIKIŞI

Trump, “Sahte haberler medyası çıldırmış ya da düpedüz yolsuz olmalı. ABD, İran’ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD’ye akın ediyor. Ancak yalan haberlere göre biz şu an kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARIYLA BENZER MESAJ

Trump daha önce de benzer değerlendirmelerde bulunarak, “Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi petrol yüklemek için ABD’ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var. İran başarısız bir ülke. Hürmüz Boğazı açılacak” demişti.

İRAN’A GÜVEN MESAJI

ABD-İran görüşmelerine ilişkin güven sorusuna da yanıt veren Trump, İran’ın iyi niyetli olup olmadığına dair değerlendirmenin kısa sürede netleşeceğini belirterek, “Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak” ifadelerini kullandı.