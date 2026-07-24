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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak uluslararası ticareti derinden etkileyecek yeni yaptırımlarını açıkladı.

"Zorla çalıştırma" yoluyla üretilen malların ithalatını engelleme konusunda yetersiz önlem alan 60 ülkeye yönelik yeni gümrük vergileri yürürlüğe giriyor.

İTHALATIN YÜZDE 99,4'ÜNÜ KAPSIYOR

Belirli ürün muafiyetleri dışarıda bırakıldığında, ABD'nin toplam ithalatının yüzde 99,4'ünü doğrudan etkileyecek olan bu karar kapsamında ülkelere yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranlarında ek vergi uygulanacak.

Yüzde 10'luk dilim zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayan veya bu durumu karşılıklı ticaret anlaşmalarıyla güvence altına alan ülkeler olacak.

Yüzde 12,5'lik dilim ise kendi iç hukukunda böyle bir yasak bulunmayan ticaret ortakları olacak.

TÜRKİYE YÜKSEK VERGİ DİLİMİNDE

Yeni tarife düzenlemesinde Türkiye, yasal yasağı bulunmayan ülkeler kategorisinde değerlendirilerek yüzde 12,5 oranındaki daha yüksek gümrük vergisine tabi tutuldu. Türkiye ile aynı vergi diliminde yer alan diğer ülkeler arasında Çin, Rusya, Vietnam, Singapur, Tayland, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bulunuyor. Japonya, Güney Kore ve İsviçre menşeli ürünlerde de toplam vergi yükü yüzde 12,5 olarak yansıyacak.

Buna karşılık; Arjantin, Kanada, Bangladeş, Hindistan, Malezya, Meksika, Pakistan ve Birleşik Krallık gibi ülkeler ise yüzde 10'luk dilimde yer alacak.

Avrupa Birliği ve Tayvan'dan gelen ürünlerde de toplam vergi yükü "En Çok Kayrılan Ülke" statüsü dikkate alınarak yüzde 10 seviyesinde tutulacak.

TRUMP'IN KÜRESEL TARİFESİNİN YERİNİ ALIYOR

Yeni tarifeler, 24 Temmuz (bugün) itibarıyla ABD sınırlarından içeri giren veya depolardan çekilen tüm ürünler için resmen uygulanmaya başlayacak.

Bu kararın zamanlaması da oldukça kritik. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yüksek Mahkeme'nin eski tarifeleri hukuka aykırı bulmasının ardından Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında devreye aldığı 150 günlük yüzde 10'luk geçici "küresel tarife"nin süresi tam da 24 Temmuz'da doluyordu. USTR'nin mart ayında başlattığı soruşturma sonucunda alınan bu kalıcı karar, süresi dolan uygulamanın yerini almış oldu.