ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendisini birçok kez aradığını ve uzlaşıya varmak istediğini belirtti.

Trump, Axios haber platformuna verdiği demeçte, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu belirten Trump, diplomasinin hala bir seçenek olarak kaldığını ifade etti.

Trump, "(İran) Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." dedi.

12 GÜN SAVAŞI İTİRAFI

Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün boyunca devam eden savaş öncesi İran'ın füze kapasitesinin, İsrail'e "yıkıcı bir sürpriz saldırı" potansiyeline işaret ettiğini belirten Trump, İsrail'e o dönem ilk saldırı için "yeşil ışık" yakarak böyle bir senaryoyu önlediğini savundu.

Trump, "Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasızca geçmişti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler." diye konuştu.

12 GÜN SAVAŞINDA NELER OLDU?

Tarihler 13 Haziran 2025’i gösterdiğinde İsrail’in İran’a başlattığı saldırı bölgede büyük tedirginliğe neden oldu. tarihe ’12 gün savaşı’ olarak geçen çatışmalarda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında nükleer tesisler vurulurken bazı İranlı bilim insanları öldürüldü.

Bir süre sonra devreye giren ABD de İsrail ile birlikte İran’ın nükleer tesislerine saldırdı. İran ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Yemen’deki Husilerin de desteğiyle İsrail şehirlerine ve askeri noktalarına füze ve SİHA saldırıları düzenledi.

24 Haziran’da, ABD’nin yoğun baskısı üzerine İsrail ve İran ateşkes ilan etti. Her iki taraf da zafer iddiasında bulunurken, İsrail ve ABD, İran’ın füze ve nükleer programına ağır darbe vurduklarını savundu.

ABD, 12 gün süren savaşta İran’ın nükleer altyapısına ciddi zarar verdiklerini savunsa da bağımsız araştırmacılar İran’daki yoğun gizlilik nedeniyle bunu doğrulayamadı. Savaşın ardından iki ülke arasında diplomatik temaslar yeniden başladı, ancak gerginlik ve karşılıklı güvensizlik devam etti.