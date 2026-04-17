İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine açıldığını duyurdu. Arakçi, yaptığı açıklamada geçişlerin İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkes süresince açık olacağını söyledi.

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle birlikte Hürmüz Boğazı’nın açılması gözleri ABD ile İran arasında gerçekleşmesi beklenen kalıcı ateşkes görüşmelerine çevrildi.

TRUMP’TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, İran’dan gelen açıklama sonrası çelişkili sözler söyledi. Trump, önce Tahran yönetimine teşekkür ederken 10 dakika sonra ‘ablukanın süreceğini’ söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada “İran az önce İran Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!” ifadelerini kullandı.

Trump'ın sosyal medya mesajında “Hürmüz Boğazı” için “İran Boğazı” ifadesini kullanması dikkat çekti.

10 DAKİKADA ÇARK ETTİ

Trump, 10 dakika sonrasında yaptığı açıklamada ise İran’a denizden başlatılan ablukanın ateşkes tamamen sağlanana kadar süreceğini belirtti.

Trump “İran’la işlemimiz yüzde 100 tamamlanana kadar deniz ablukası tam olarak yürürlükte kalacak.” ifadelerini kullandı.

İran ile yürütülen müzakere sürecinin hızlı ilerlemesinin beklendiğini belirterek, “Sürecin çok hızlı ilerlemesi gerekiyor, çünkü maddelerin büyük bölümü zaten müzakere edildi” dedi.