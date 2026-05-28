ABD’de dikkat çeken bir dolar tartışması gündeme geldi. Washington Post’un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi üzerinde Donald Trump’ın yer aldığı 250 dolarlık yeni banknotların basılması için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Haberde, Trump’ın Hazine Bakanlığına atadığı Müsteşar Brandon Beach ile kıdemli danışman Mike Brown’un, Baskı ve Gravür Bürosu yetkililerine düzenli olarak baskı yaptığı iddia edildi.

Yasal engel dikkat çekti

Kurum yetkililerinin ise mevcut yasal düzenlemeleri hatırlatarak, yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin görsellerinin banknotlarda kullanılabileceğini ifade ettiği belirtildi.

Söz konusu girişimin hayata geçmesi durumunda, ABD tarihinde ilk kez yaşayan bir kişinin fotoğrafı dolar banknotunda yer almış olacak.

Habere göre geçtiğimiz aylarda büro çalışanlarına sunulan taslaklarda, Trump’ın portresinin 250 dolarlık banknotun merkezine yerleştirildiği görüldü.

Tasarımı hazırlayan İngiliz ressam Iain Alexander ise taslağın Trump tarafından onaylandığını öne sürdü.