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Türk iş insanı Turhan Mildon'un da adının geçtiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinde milyonlarca bağış iddiası konuşuluyor.

Axios ve New York Post’un haberine göre, 3 Mayıs 2025 tarihli olduğu belirtilen mesajda Türk iş insanı Mildon’a Trump'ın eski danışmanlarından Ric Grenell'in, Kennedy Center’a 5,6 milyon dolar bağış yapması karşılığında ABD Başkanı'yla yakın temas kurma imkânı sağlamayı teklif ettiği ileri sürüldü.

Mildon ve eşi Trump’ın da aynı zamanda eski avukatı olan Alina Hibba tarafından doğrudan ABD Başkanna iletildiği öğrenildi. Yaşanan gelişme Beyaz Saray’da inceleme başlatılmasına sebep oldu.

Grenell'e ait olduğu iddia edilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Para buradaki şirkete ulaştığında Kennedy Center'a bağışı ayarlayacağım. Siz de VIP etkinliklere katılabilecek, yönetimle ve hatta ABD Başkanı'yla yakınlaşabileceksiniz."

Paylaşılan mesaj, Grenell tarafından reddedilse de kamu görevinde bulunan bir ismin siyasi erişim karşılığında maddi katkı talep etmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Grenell, mesajı reddetmeye gerekçe olacak metinde Kennedy Center'ın adının Amerikan İngilizcesindeki "Center" yerine İngiliz İngilizcesindeki "Centre" biçiminde yazılmasını da gerekçelerden biri gösterdi.

5,6 MİLYON DOLAR KAYIP MI?

Habere göre yaşanan iddiaların merkezinde 29 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 17,6 milyon dolarlık para transferi bulunuyor. Söz konusu paranın ABD'nin Teksas eyaletinde faaliyet gösteren savunma yazılım şirketi Texas Armament & Technology'ye (TXAT) gönderildi.

Paranın 5,6 milyon dolarlık kısmının Kennedy Center’a bağış olarak aktarılmak istendiği ancak bağışın gerçekleşmediği öne sürüldü Axios, Mildon’un Beyaz Saray’a sunduğu belgelerde transferin gerçekleştiğini görülürken paranın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na ait bir hesaptan gönderildiği, Mildon’un hesabından aktarılmadığı bildirildi.

GRENELL, MİLDON'DAN KANITLAMASINI İSTİYOR

Kennedy Center'ın mali kayıtlarında da Mildon adına 5,6 milyon dolarlık bağış bulunamadığı belirten Grenell Mildon'dan suçlamalarını kanıtlamasını istedi. Grenell "Kennedy Center için gönderiliyormuş gibi göstererek tek bir sentin bile başka bir yere aktarılmasını istemedim ve kendisinden hiçbir ödeme almadım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma konusu iddialarının ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kireç taşı ocakları ile bakır, kobalt ve altın madenciliği alanlarında faaliyet göster Turhan Mildon’un Venezuela'daki ticari faaliyetleri de yeniden gündeme geldi

BEYAZ SARAY'DAN İNCELEME

New York Times'ın haberine göre Mildon'un Alina Habba ile ilişkisini öğrendikten sonra Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in Mildon’un çimento fabrikalarına ilişkin sözleşmesini iptal ettiği belirtildi.

Yaşanan bağış iddialarının Trump'ın yakın çevresinde yaşanan anlaşmazlıkları da gündeme getirdi. Kennedy Center'da tanışan 26 Eylül'de evlenen Mildon ve Habba çiftinin daha önceden iş ilişkileri olduğu aktarıldı.

Beyaz Saray tarafından Kennedy Center'a aktarılması planlanan bağışın akıbetinin araştırıldığı bildirildi.