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Kaynak: Haber Merkezi

İran'ın dinî lideri Mücteba Hamaney'in başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Ankara'da gerçekleştirilen NATO liderler zirvesinde İran'a yönelik tehditlerine yanıt verdi.

ABD'nin dün gece yaptığı saldırıları ve Trump'ın bugünkü açıklamalarını 'maceracı girişim' olarak nitelendiren Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.

'ABD'NİN SALDIRILARINA CEVAP VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

X hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Velayeti, Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu vurgulayarak ABD'nin saldırılarına cevap vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.