ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeye uygulanan vize yasağının Dünya Kupası için başvuruda bulunanları kapsamayacağına dair açıklamada bulundu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DÜNYA KUPASI İÇİN VİZE ENDİŞERİLERİNE CEVAP VERDİ

Trump'ın 75 ülke için uyguladığı vize yasağı 2026 Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek isteyen futbolseverler tarafından endişeyle karşılanmıştı.

Vize yasağı listesinde Brezilya, Kolombiya , Fas ve İran gibi Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan birçok ülkenin yer almasından dolayı kamuoyunda oluşan soru işaretlerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

'YASAK YALNIZCA GÖÇMEN VİZELERİNİ KAPSIYOR'

İngiliz basınından The Sun'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bakanlık yetkilisi, "Yasak yalnızca göçmen vizelerinin verilmesini kapsıyor. Turistler, sporcular ve aileleri ile Dünya Kupası için seyahat etmeyi amaçlayan medya mensupları gibi göçmen olmayan vizeleri kapsamıyor." dedi.

DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELERDEN HANGİLERİNE VİZE YASAĞI UYGULANDI?

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan, ABD'nin vize yasağı uyguladığı ülkeler şöyle:

Cezayir, Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Kolombiya, Mısır, Gana, Haiti, İran, Fildişi Sahili, Ürdün, Fas

Senegal, Tunus, Uruguay, Özbekistan.

DÜNYA KUPASI BİLETİ ALAN TARAFTARLARA VİZE ÖNCELİĞİ

Kasım ayında Trump ve FIFA Başkanı Infantino vize işlemleri hızlandırmak için 'FIFA Pass' uygulamasını tanıtmıştı. Oval Ofis'te vize işlemleriyle ilgili açıklama yapan Infantino, "Dünya Kupası biletiniz varsa, vizenizi almak için öncelikli randevu alabilirsiniz" demişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise biletin vize olmadığını ve ABD'ye giriş garantisi vermediğini vurgulayarak 'Diğer herkes gibi biz de inceleme sürecinden geçireceğiz. Tek fark; onları öncelik sırasına alacağız." ifadelerini kullanmıştı.