YENİÇAĞ ÖZEL / FATİH ERBOZ

ABD’nin Venezuela’ya saldırısı ve Maduro’nun yakalanması Türkiye’nin duayen diplomatlarında rahatsızlık yarattı. Emekli Büyükelçi Onur Öymen , ABD operasyonunu tüm yönleri ile değerlendirirken, “Türkiye’yi de kaygılandıracak bir durum” dedi. Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik de “Türkiye’ye etkisi olabilir, bunu elbette süreç gösterecek” diye konuştu.

ABD’nin Venezuela operasyonunu, duayen diplomatlar, YENİÇAĞ’a sıcağı sıcağına şöyle değerlendirdi;

Emekli Büyükelçi Onur Öymen:

“ABD’nin bu kadar sert ve kuvvete dayalı politika uygulamasının temel nedeni ikinci dünya savaşından kurulan uluslararası sistemin çıkmaza girmesi. İçinden geçtiğimiz süreçte süper güçleri kendi çıkarları doğrultusunda ülkelere şekil vermesi ve o ülkelere de kendi istedikleri yönetimleri getirme çabası. Bugün bakıyorsunuz hem ABD, hem de Rusya bu politikayı kendi çıkarlarına göre uygulayabiliyorlar. ABD Kanada ve Grönland’ı kendi topraklarına katmak isterken, Rusya Kırım’ı ilhak ediyor, Ukrayna’dan toprak isteyebiliyor. Eğer talepleri yerine gelmez ise fiili işgal yoluna başvuruyor süper güçler. Kabul edilemez olan bu. ABD Başkanı Trump’un açıklamalarını, Venezuela’da yaptıklarını, İran’a yönelik açıklamalarını nasıl izah edeceksiniz? Hangi uluslararası hukuk maddesi ile bunun izahı yapılabilir? Herhangi bir ülke, bir diğer ülkenin içişlerine hangi uluslararası hukukun maddesi ve ilkesi ile karışabilir? ABD Başkanını bu tavır ve söylemlerine ilişkin olarak NATO’da bir toplantı yapılıp, görüş alı verişinde bulunuldu mu? NATO’nun böyle bir toplantı yaptığını hatırlamıyoruz. Bütün dünya ise yaşananlar karşısında sessiz kalıyor. Tepki vermiyor. Tehlike kendilerine yaklaştığında ise yaşadıkları çözmekte zorlanıyorlar ya da çözemiyorlar. ABD’nin bu tutumu tüm dünya kadar Türkiye içinde sorunlu. Türkiye’yi de kaygılandıracak bir tutum. ABD aynı tavrını Türkiye’nin bölgesel sorunları bağlamında sergiler mi, bilmiyoruz, bunun net bir cevabı yok. Örneğin Kıbrıs meselesini de bu şekilde çözmek ister mi? Kıbrıs meselesinde sadece benim dediğim olacak yönünde bir tutum takınıp Türkiye’nin ulusal çıkarlarına aykırı bir yaklaşım sergilerse ne olacak? Bu sorular elbette kaygı uyandıracak nitelikte.”

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik:

“ABD Başkanı Trump, o dönem ABD’de kabul edilen BM Yasasını adeta tanımıyor. Trump’un beğendiği hayata geçiyor. Beğenmediği hayata geçmiyor. Trump, BM yasasını tanımıyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yapılanlar BM yasası ve uluslararası ilişkilerin hiçbir ilkesi ile bağdaşmıyor. İran’ı bombalıyor ya da şimdi olduğu gibi Venezuela’ya müdahale ediyor, bunu BM yasalarına dayandırma gerekçesi duymuyor. İddia edildiği gibi uyuşturucu ticareti söz konusuysa ve bu ABD’nin ulusal düzenini olumsuz etkiliyorsa o zaman belgeler ortaya konur, ispat edilir ve konu BM Güvenlik Konseyine getirilerek burada karara bağlanır, harekat yapılacaksa yine burada planlanır, bu doğrultuda harekat yapılır. BM’nin 51’ici maddesi doğrultusunda hareket edilir. 2003 yılında ABD Bağdat’a müdahale ederken BM Yasasının kitlesel imha silahlarının bu ülkede olduğu gerekçesini ortaya koymuştu. Bugün ise gerekçe olmadan Venezüella’ya müdahale edildi. En azından harekatın başlangıcında böyle bir gerekçe sunulmadı.

İlerleyen saatlerde ortaya gerekçe sunulabilir. Kolombiya toplantıya çağırdı. BM, bu çağrı üzerine toplansa bile ABD alınan kararları veto ediyor. İngiltere ve Fransa’da ABD’ye eşlik ediyor, dolayısıyla sonuç çıkmıyor. ABD Başkanı BM teşkilatının işleyiş ilkelerine ve yasalarına uymadığı gibi BM’yi de çalıştırmıyor. Trump BM’yi yok sayıyor. Son dönemde Türkiye ve Venezüella ilişkileri belli bir ivme kazanmıştı. Venezüella Devlet Başkanı Türkiye gelmiş, üst düzey temaslarda bulunmuştu. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’ye etkisi olabilir, bunu elbette süreç gösterecek.”