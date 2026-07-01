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ABD Başkanı Donald Trump hakkında açtığı cinsel istismar ve hakaret davasını kazanan yazar E. Jean Carroll, mahkemeye başvurarak yaklaşık 5,8 milyon dolara ulaşan tazminatın tahsil edilmesini talep etti.

Başvuru, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın davanın yeniden görülmesine ilişkin temyiz talebini reddetmesinden bir gün sonra yapıldı. Carroll'ın avukatları, bugüne kadar ödeme sürecinin ertelenmesine yönelik taleplere itiraz etmediklerini ancak artık hukuki sürecin sona ermesi gerektiğini belirtti.

TAZMİNAT FAİZİYLE BÜYÜDÜ

New York'ta görülen davada jüri, Mayıs 2023'te Trump'ı Carroll'a yönelik cinsel istismar ve sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuken sorumlu bularak 5 milyon dolar tazminata hükmetmişti. Faizlerin eklenmesiyle birlikte tutarın yaklaşık 5,8 milyon dolara yükseldiği ifade edildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Ödemeden kaçınmaya yönelik tüm girişimler reddedildi. Artık Carroll'a ödeme yapılmasının zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.

TRUMP KARARA İTİRAZINI SÜRDÜRÜYOR

Trump ise hakkındaki suçlamaları reddetmeye devam ediyor. Yüksek Mahkeme'nin temyiz talebini kabul etmemesinin ardından yaptığı açıklamada davayı "sahte" olarak nitelendiren Trump, hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Trump, Carroll'a yönelik başka bir hakaret davasında verilen yaklaşık 84 milyon dolarlık tazminat kararına ilişkin temyiz sürecini de sürdürüyor.