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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda ziyareti kapsamında Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Trump'a, İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın gelecekte birleşmesi hakkındaki görüşü soruldu.

Konunun hassas olduğunu belirten Trump, buna rağmen birleşik bir İrlanda görmek istediğini açıkça dile getirdi.

"BİRLEŞTİĞİNİ GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"

Trump, "Herhangi bir soruna yol açmak istemiyorum ama size birleştiğini görmeyi çok isteyeceğimi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Birleşmenin gelecekte gerçekleşeceğini savunan Trump, "Eninde sonunda gerçekleşecek. Benim bakış açıma göre bu eninde sonunda gerçekleşecek. Şimdiden olması da pekala mümkün" dedi.

Trump ayrıca İrlanda Başbakanı Micheál Martin'in bu konuda "doğru adam" olduğunu söyledi.

KUZEY İRLANDA TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Trump'ın açıklaması, Kuzey İrlanda'nın statüsüne ilişkin uzun yıllardır devam eden hassas tartışmayı yeniden alevlendirdi.

İrlanda adasının büyük bölümü 20. yüzyılın ilk yarısında Birleşik Krallık'tan ayrılırken, kuzeydeki altı vilayet Birleşik Krallık sınırları içerisinde kaldı.

Bölgede İrlanda ile birleşmeyi savunan milliyetçiler ile Birleşik Krallık'ın parçası olarak kalmayı isteyen birlik yanlıları arasındaki anlaşmazlık, geçmişte uzun yıllar süren çatışmalara sahne olmuştu.