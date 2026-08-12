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Kaynak: AA

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın mektupla oy kullanma sürecine kısıtlama getiren kararnamesine karşı ülke genelini kapsayan bir engelleme kararı aldı.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Indira Talwani; eyaletteki Kadın Seçmenler Ligi ile diğer müdahillerin başvurusu üzerine açılan davada yürütmenin seçim süreçlerini düzenleme yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Yargıç Talwani, federal yönetimin ortak bir seçmen kaydı oluşturmasını ve Posta Servisinin (USPS) sadece bu listedeki yurttaşlara mektupla oy pusulası iletmesini zorunlu kılan düzenleme hakkında ihtiyati tedbir kararına hükmetti.

Daha önce haziran ayında söz konusu kararnamenin kritik maddelerini başkent Washington ile 23 eyalette askıya alan Yargıç Talwani, son hükümle birlikte kısıtlamanın kapsama alanını tüm ABD genelinde geçerli olacak şekilde genişletti.

Seçmenlerin Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu belirleyeceği kasım ayındaki ara seçimler öncesinde büyük önem taşıyan düzenleme, Trump tarafından mart ayında imzalanmıştı. İlgili kararname, merkezi bir seçmen listesi hazırlanmasını ve posta idaresinin yalnızca bu listede kaydı bulunan kişilere oy pusulası ulaştırmasını şart koşuyordu. Seçim idarecileri ile posta çalışanları sendikaları ise söz konusu yöntemin büyük bir kargaşaya yol açacağını savunarak düzenlemeye tepki göstermişti.