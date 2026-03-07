ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞ WALL STREET’TE SATIŞ GETİRDİ

ABD borsaları haftanın son işlem gününü sert düşüşlerle tamamladı. Ortadoğu’da artan askeri gerilim, yükselen petrol fiyatları ve ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde düşürdü.

Günün sonunda Dow Jones endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 47.501,55 puana indi. S&P 500 yüzde 1,33 düşüşle 6.740 puanda kapanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi de yüzde 1,59 kayıpla 22.387,68 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Ortadoğu’da devam eden çatışmalar enerji piyasalarını da etkiledi. Küresel petrol göstergesi olan Brent petrol fiyatı yeniden 92 dolar seviyesine yaklaşarak piyasalardaki tedirginliği artırdı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği endişelerini beraberinde getirdi.

TRUMP’TAN SERT MESAJ

Piyasaları tedirgin eden açıklamalardan biri de ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik sert bir mesaj vererek, “koşulsuz teslimiyet dışında bir anlaşma olmayacağını” ifade etti.

Washington’dan gelen bu sert söylem, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği endişelerini artırırken yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açtı.

FİNANS DEVİNE PARA ÇEKME DARBE VURDU

Piyasalardaki olumsuz havayı derinleştiren bir diğer gelişme ise dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock cephesinden geldi. Şirketin bazı özel kredi fonlarında yatırımcıların para çekme taleplerini sınırladığına yönelik haberler piyasada yankı uyandırdı.

Bu gelişmenin ardından BlackRock hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALARDA GERİLİM ARTIYOR

Ortadoğu’daki askeri gerilim, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve finans sektöründen gelen olumsuz haberler birleşince Wall Street’te satış baskısı güçlendi. Analistler, bölgedeki gelişmelerin küresel piyasalarda oynaklığı artırmaya devam edebileceğini belirtiyor.