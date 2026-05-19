ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vance, İran ile müzakereler konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini savunarak “İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyoruz” dedi.

İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceklerini belirten Vance, ancak bunu hem ABD Başkanı Trump’ın hem de Tahran yönetiminin istemediğini söyledi.

Vance, Trump ile görüştüğünü ve Trump'ın ABD için en önemli meselenin İran'ın asla nükleer silaha sahip olamaması olduğunu vurguladığını söyledi. Vance, bunun gerçekleşmesi durumunda Körfez ülkelerinin de kendi silahlarına sahip olmak isteyeceklerini, ardından dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelerin de aynı şeyi isteyeceğini belirtti.

Vance, "Nükleer silaha sahip ülke sayısını az tutmak istiyoruz ve bu nedenle İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerekiyor" dedi.

TRUMP, SIK SIK İRAN’IN ANLAŞMAYI ÇOK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

ABD Başkanı Trump, İran konusunda son günlerde yaptığı açıklamalarda sık sık Tahran yönetiminin anlaşmayı çok istediğini söylüyor. Trump, son açıklamasında ise İran’a saldırıları 1 saat kala ertelediğini belirtti.

ABD ile İran doğrudan bir görüşme yapmazken arabulucu Pakistan aracılığı ile birbirlerine teklifleri iletiyor. Ancak henüz iki ülke bir anlaşmaya varamadı.