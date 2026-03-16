YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / FATİH ERBOZ

Hürmüz Boğazı için müttefiklerinden yardım isteyen ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerini tehdit etti. Trump istediği yardım gelmezse "NATO'yu çok kötü bir geleceğin beklediğini" söyledi.

NATO’nun kurumsal olarak işleyişinin çok açık olduğunu ifade eden Türkiye’nin eski NATO Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Onur Öymen, “NATO ile ilgili bir adım atılacaksa bu NATO Konseyi’ne getirilir ve orada tüm boyutlarıyla ele alındıktan sonra, seçenekler değerlendirilir, karara bağlanır. Bir adım atacaksınız ardından NATO’yu çağıracaksınız. Böyle bir anlayış uluslararası ilişkilerde yok. Kaldı ki NATO emir komuta zinciri içinde işleyen bir kurum değil” dedi.

NATO’yu bir askeri operasyona angaje etmeden önce bunun kuralları olduğuna işaret eden Onur Öymen, şunları ifade etti:

“NATO askeri bir operasyon içinde olacaksa buna dair hazırlanan plan öncelikle NATO Konseyi’nde tüm boyutlarıyla ele alınır. Operasyona ilişkin tüm detaylar ve seçenekler tek tek gözden geçirilir. Ardından NATO Konseyi bu durumu karara bağlar. Sonuç itibarıyla her şey önceden tüm boyutlarıyla hesaplanır ve ne yapılacağına ilişkin karar alınır. Bundan sonra harekete geçilir. Gelinen noktada ise ABD Başkanı Trump böyle bir yöntem izlemeden bir harekat başlatıyor ve ‘sonuç alıyoruz’ diyor ve bu açıklamaların ardından NATO’ya çağrı yapıyor. Öncelikle böyle bir yöntem NATO için doğru değil. Tüm üye ülkelerin bilgisi dahilinde olur böyle önemli karar.”

ABD Başkanı Trump’un son zamanlarda uluslararası hukuk kurallarını bir kenara bırakarak politika hayata geçirdiğini vurgulayan Öymen, “NATO’ya üye ülkelere danışmadan böyle hareket etmek NATO üyesi ülkeleri sanki kendisine tamamıyla bağlı, onun istediği gibi hareket edeceklerini baştan kabul etmek anlamına gelir ki bu doğru bir yaklaşım değil. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını arttırmalarını isterken de benzer bir tavrı vardı Trump’ın ama İspanya kabul etmedi örneğin” diye konuştu.

NATO’nun aldığı kararlarda üye ülkelerin kendi çıkarlarını da gözettiğine dikkat çeken Öymen, “Türkiye olarak biz de kendi ulusal çıkarlarımızı NATO gündemine getirdik ve karar alınmasında etkili olduk. Diğer üyelerinde bu tür yaklaşımları var. Bugün de NATO üyesi ülkeler içinde İran’a yönelik operasyona ilişkin farklı düşünceleri olanlar var. Trump ise fiili durum yaratarak ABD’nin istediğinin yapılmasını istiyor. Yaptığı açıklamaya baktığınız zaman adeta üye ülkeleri tehdit eden bir yaklaşım sergiliyor. Trump’un bu açıklamaları yaşanan sürecin ne kadar inişli çıkışlı ve sorunlu bir süreç olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Emekli Büyükelçi Öymen, NATO’nun geleceğinin ise nasıl şekilleneceğini görebilmek için yaşanan tüm süreçleri takip ettikten sonra yorumlamak gerektiğini, bu konularda hemen yorum yapmanın kolay olmadığını kaydetti.