ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından mesaj ifşalarına devam ediyor. Trump, son olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine attığı mesajı paylaştı.

Trump, Rutte'nin mesajını, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür ederiz!" sözleriyle paylaştı. Doğrudan Trump'ın telefonuna yollanan kişisel mesajlarda Rutte'nin şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Sayın Başkan, Değerli Donald,

Bugün Suriye'de başardıklarınız inanılmazdı. Davos'ta, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki çalışmalarınızı medya aracılığıyla öne çıkaracağım. Grönland konusunda ileriye dönük bir yol bulmaya kararlıyım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum.

Saygılarımla, Mark."

ÖNCE MACRON’UN MESAJINI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un mesajını paylaşmıştı. Mesajda Macron’un “Suriye konusunda aynı çizgideyiz. İran konusunda harika şeyler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Harika şeyler yapmayı deneyelim” diyerek Paris’te yemek yemeyi teklif etmişti.