“Trump benim babam” diyerek gündeme gelen Necla Özmen sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak Necla Özmen haberlere konu olmasındaki ilk olay bu değil.

Ankar Çankaya'da yaşayan Necla Özmen'in hayatı 2016 yılında bir spor salonunda tanıştığı biri yüzünden tamamen değişti. Ailevi skıntılar yaşadığı bir dönemde hayatına giren ve kendisine sahip çıkacağını söyleyen kişinin sözlerine güvenen Özmen, hem kalbini hem de tüm birikimini kaptırdı.

KREDİ ÇEKTİRDİ

Güven sağlayıp ailesinin içine kadar giren genç, Özmen'i dolandırdı. Bir ömür boyu mutlu yaşayacaklarını düşünen Özmen, genç sevgilisi ne derse yaptı. Dolandırıcı olduğu iddia edilen genç, "Parasal sıkıntım var. Ailem bana para vermiyor, destek çıkmıyor. Kredi kartlarımın borcu var" diyerek Özmen'e önce 2 kez kredi çektirdi. Özmen daha sonra da 50 bin euro, 850 dolar ve annesinin altınlarını genç sevgilisine verdi.

Necla Özmen'in çocukluğu ve ailesi

Necla Özmen'in neyi varsa alan genç sevgili, 2 milyon lira ile birlikte ortadan kayboldu. Tüm birikimin kaptıran Özmen, aldığı haberle ikinci bir şok daha yaşadı. Özmen, her şeyini verdiği genç sevgilisinin başkasıyla evlendiği haberini aldı.

HUKUK FAKÜLTESİNE KAYDOLDU

Tüm bunlardan sonra hukuk mücadelesine girişen Necla Özmen, buradan da bir sonuç alamayınca, çareyi 50 yaşında hukuk fakültesine kayıt olmakta buldu. 2024 yılında hukuk fakültesine yazılan Necla Özmen kendisini dolandıran sevgilisi hakkında 27 tane şikayet dosyası olduğunu öğrenerek bir başka şok daha yaşadı. Necla Özmen, sonuna kadar mücadelesine devam edeceğini belirtti.