Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

7-8 Temmuz günlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın, bu akşam saatlerinde kente ulaşması öngörülüyor.

Onedio'da yer alan habere göre, Ankara'da JW Marriott Otel’de kalacağı öğrenilen Trump için konaklayacağı tesisin etrafında yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı. Bu sırada, otelin tam karşısındaki bir apartman dairesinin camına ya da balkonuna asılan Filistin bayrağı ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, son dönemin en kritik NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirve için başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ise konaklama tercihi lüks JW Marriott Otel oldu.

Buluşma öncesinde otelin yer aldığı bölgede çok yönlü emniyet önlemleri devreye sokuldu. Giriş ve çıkışları abluka altına alan polis ekipleri, bölgedeki araç ve yaya trafiğini sıkı bir denetimden geçiriyor. Ayrıca otel önüne yerleştirilen güvenlik bariyerleri nedeniyle çevredeki araç akışı da yeniden düzenlendi.