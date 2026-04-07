ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Trump, İran’da protestoların devam ettiği günlerde muhalif gruplara silah gönderdiklerini söyledi. İran’daki Kürt gruplara silah gönderdiklerini belirterek, “Onlara çok fazla silah gönderdik. Bu silahları Kürtler üzerinden yolladık ancak Kürtlerin bu silahları İranlı protestoculara ulaştırmak yerine kendilerine sakladığını düşünüyorum” dedi.

İRAN, BM’YE ŞİKAYET ETTİ

Trump’ın açıklamaları sonrası Tahran yönetimi harekete geçti. İran, Trump’ı Birleşmiş Milletler’e şikayet ederek protestolardaki can kayıplarından ABD yönetimini sorumlu tuttu.

İran'ın BM Daimi Temsilcilsi Said İravani, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı gönderdiği mektuplarda, ABD'nin İran'daki terör olaylarında rol oynadığını söyledi.

Trump'ın, "Kürt muhalif gruplara silah gönderdikleri itirafına" işaret eden İravani, "Bu açık itiraf, İran'ın ABD'nin ülkedeki barışçıl protestoları şiddete, iç karışıklığa ve kan dökülmesine dönüştürmeye çalıştığı yönündeki görüşünü destekleyen açık bir kanıttır. İran'da aralık sonu yaşanan olaylardan ABD sorumludur. Trump'ın düşman grupları silahlandırdığını itiraf etmesi, İran işlerine müdahale anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

