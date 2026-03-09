Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında 2019 yılında hazırlanan belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2025’te kamuoyuna açıklanmaya başlandı. Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasında aşamalı olarak yayımlanan ve milyonlarca sayfadan oluşan dosyalarda, adı geçtiği iddia edilen çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve ünlü isim yer alıyor.

O isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Epstein ile arkadaşlığı bilinen ve geçtiğimiz günlerde FBI tarafından yeni belgelerin sunulduğu soruşturmada Trump, kendisine soru sorulmasını yasaklamıştı.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu belgelerin yayımlanmasının ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dosyayla bağlantısına dair iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden etkileri henüz geçmeden, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı dikkat çekti.

Modern zamanların en büyük skandallarından biri olarak görülen Epstein dosyasının, ABD'nin İran'a saldırmasıyla birlikte internetteki aramaları %90 oranında düştü.

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Lieu, Epstein soruşturmasında Trump’ın isminin binlerce kez geçtiğini, dosyaların sansürlendiğini ve yetkililerin görevini kötüye kullandığını öne sürdü.