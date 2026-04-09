Anasayfa Magazin Trump'ın İran tehdidine dünyaca ünlü aktör Mark Ruffalo veryansın etti: Soykırımcı bir kafanın dili

Trump'ın İran tehdidine dünyaca ünlü aktör Mark Ruffalo veryansın etti: Soykırımcı bir kafanın dili

Mark Ruffalo, Trump’ın İran açıklamalarını “soykırımcı bir kafanın dili” diye nitelendirerek sert tepki gösterdi. Bu ifadelerin tehlikeli gerilim yarattığını savunan ünlü aktör, Trump’ın hapse atılması çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü aktör ve aktivist Mark Ruffalo, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hakkındaki skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Trump’ın söylemlerini “soykırımcı bir kafanın dili” olarak nitelendiren Ruffalo, bu ifadelerin tehlikeli bir gerilimi körüklediğini belirterek hapis çağrısı yaptı.

İşte dünya gündemine bomba gibi düşen o sert kınamanın detayları...

Aktör ve aktivist Mark Ruffalo, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda yaptığı son açıklamaları sert bir dille kınadı ve kullandığı dili “soykırımcı” olarak tanımladı.

Ruffalo, başkanın bu tür açıklamalarının son derece tehlikeli olduğunu ve gerilimi tırmandırdığını savunarak şöyle konuştu:

"Bütün bir medeniyet bu gece yok olacak ve bir daha asla getirilemeyecek' diyor. Bu soykırımcı bir kafanın dilidir. Gazze'de ABD'nin büyük ölçüde destek verdiği soykırıma yol açan dilin aynısıdır.Bu adamın olması gereken yer hapistir."

MARK RUFFALO KİMDİR?

Mark Alan Ruffalo, 22 Kasım 1967 doğumlu Amerikalı oyuncu, yapımcı, yönetmen ve senaristtir.

Wisconsin eyaletinin Kenosha şehrinde doğan Ruffalo, İtalyan, Fransız-Kanadalı kökenli bir ailedendir. Annesi kuaför ve stilist, babası ise inşaat boyacısıdır. Çocukluğu ve ergenliği kısmen Virginia’da geçti.

Oyunculuğa tiyatroyla başladı, Stella Adler Konservatuvarı’nda eğitim aldı ve uzun yıllar barmenlik yaparak hayatını sürdürdü.

KARİYERİ:

2000 yapımı You Can Count on Me filmiyle sinemada dikkat çekti.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Zodiac, Shutter Island, The Kids Are All Right gibi önemli filmlerde rol aldı.

Marvel Sinematik Evreni’nde Bruce Banner / Hulk karakterini canlandırarak dünya çapında büyük üne kavuştu (The Avengers 2012’den itibaren).

Spotlight (2015), Foxcatcher (2014) ve Poor Things (2023) gibi filmlerdeki performanslarıyla 4 kez Oscar En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı elde etti.

Televizyonda The Normal Heart ve I Know This Much Is True rollerinde Emmy Ödülü kazandı.

ÖZEL HAYATI VE AKTİVİZMİ:

2000 yılından beri aktris Sunrise Coigney ile evli olan Ruffalo’nun üç çocuğu vardır (Keen, Bella ve Odette).Ruffalo sadece oyuncu değil, aynı zamanda tutkulu bir aktivisttir. Özellikle fracking (hidrolik kırılma) karşıtı çevre hareketlerinde ön planda yer alır, temiz su ve yenilenebilir enerji konularını savunur.

Çevre örgütleri kurmuş, Water Defense gibi oluşumların içinde aktif rol almıştır. Ayrıca silah şiddeti, LGBTQ+ hakları, üreme hakları gibi sosyal ve siyasi konularda da sıkça sesini duyurur.

Kısaca, hem dramatik rolleri hem süper kahraman yorumuyla sevilen, hem de siyasi ve çevresel duruşuyla gündeme gelen karizmatik bir Hollywood ismidir.

