Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği yeniden başlarken, piyasaların gözü 60 günlük ücretsiz geçiş süresinin ardından uygulanacak yeni ücretlendirme modeline çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, boğazdaki geçiş ücretlerine ilişkin merak edilen açıklamayı yaptı.

60 GÜN BOYUNCA ÜCRET ALINMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürürlükte bulunan 60 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden herhangi bir ücret alınmayacağını belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında boğazdaki geçişlerin ücretsiz olacağını vurguladı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ABD DEVREYE GİREBİLİR

Trump, 60 günlük sürenin sonunda taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varılamaması durumunda da dikkat çekici bir mesaj verdi. ABD Başkanı, boğazdan geçişlerde ücret alınacaksa bunun yalnızca ABD tarafından veya ABD adına uygulanabileceğini savundu.

Trump, "Ateşkes kapsamındaki 60 gün süresince Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacak ve 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da, anlaşmanın tamamlanamaması halinde ABD tarafından ve ABD adına uygulanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak" ifadelerini kullandı.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN YENİ GEREKÇE

Trump, ABD tarafından talep edilebilecek olası geçiş ücretlerinin ise "Orta Doğu ülkelerinin ‘koruyucusu' olarak verilen hizmetlerin geçmiş, mevcut ve gelecekteki maliyetlerinin karşılanması amacıyla" alınacağını öne sürdü.

İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump’ın açıklaması, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam ettiğini ve bunun taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini savunmasının ardından geldi. İran ordusu, söz konusu ihlal gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını duyurmuştu.

Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği gelişmeler, boğazdaki ticari faaliyetlerin geleceği ve uluslararası deniz taşımacılığı açısından önemini koruyor.