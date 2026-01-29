Minneapolis'teki ICE ajanlarının saldırıları ABD gündemini sarsarken tepkiler devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'a, Minneapolis Belediyesi'nde ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte şırınga ile bilinmeyen bir sıvı püskürtülerek saldırı düzenlendi.

Saldırgan şahsın püskürttüğü içeriği bilinmeyen sıvının kimyasal bir maddeye benzer ekşi bir kokusu olduğu belirtildi.

Saldırgan, olay yerinde müdahale sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Omar ise saldırıya karşın konuşmasına devam etti. Sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.

Omar konuşmasında Minneapolis'te iki kişiyi vurarak öldüren ICE ajan biriminin "lağvedilmesi" çağrısı yaptı.

TRUMP'IN HEDEFİNDEYDİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceden yaptığı bir açıklamada Ilhan Omar'ın hapiste olması ya da doğduğu ülke olan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump daha önce de Omar için "radikal solcu bir deli" demişti.

12 yaşındayken iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte doğduğu Somali’den ABD’ye göç eden Omar, 2018’den beri ABD Kongresi’nin aktif isimlerinden. Omar, aynı zamanda kongrede başörtüsü takan ilk üye. 181 yıldır yasak olan başörtüsü kuralları Omar’dan itibaren esnetilmişti.