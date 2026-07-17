Kaynak: Dış Haberler Servisi

Yeniden ABD Başkanı olarak seçildiğinden bu yana dünyadaki birçok ülkeye tehditler savuran ve İran’a yönelik askeri müdahale başlatan Donald Trump, bu kez dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti’ni hedef aldı.

CANLI YAYINDA ÇİN’İ HEDEF ALDI!

Pekin yönetimine yönelik sert suçlamalarda bulunan Trump, geçtiğimiz akşam Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin 220 milyon seçmene ait isim, adres ve diğer hassas bilgileri çaldığını ileri sürdü. Trump, iddia ettiği bu durumu "tarihin en büyük seçim hilesi olayı" olarak değerlendirirken konuya ilişkin CIA ve FBI belgeleri de paylaştı.

Trump, sözlerinin devamında sorumluların işlerinden kovulmasını ve uygunsa ceza davası açılmasını istedi. Söz konusu açıklamanın, Trump’ın oy oranlarının yüzde 35'e gerilediği ara seçimden önce gelmesi dikkatleri çekti.

ÇİN DEVLET BAŞKANININ ABD ZİYARETİNE AYLAR KALMIŞTI!

Trump’ın söz konusu iddiaları, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in eylül ayında ABD’ye yapması planlanan ziyaretin birkaç ay öncesinde yapıldı. Söz konusu ziyaret, Washington yönetiminin ilişkileri istikrara kavuşturma ve geçtiğimiz yıl varılan ticaret ateşkesini sürdürme yönündeki geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı, aynı zamanda kendi istihbarat kurumlarını da, eski Başkan Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinde Çin'in müdahale girişimlerine dair bilgileri gizlemekle suçladı.

ÇİN’DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ!

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Chang, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'in her zaman diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kaldığını ifade etti.

Chang, "ABD seçimleri ABD’nin iç meselesidir. Seçim sonucu Amerikan halkının oylarıyla belirlenir. Çin, ABD başkanlık seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmemiştir ve etmeyecektir" ifadelerine yer verirken Pekin merkezli Çin ve Küreselleşme Merkezi isimli düşünce kuruluşunun kurucusu Henry Wang Huiyao ise Pekin yanlısı net bir adayın olmaması nedeniyle Çin'in 2020 seçimlerine müdahale etmek için bir gerekçesi bulunmadığını açıkladı.

KONGRE TRUMP’IN İDDİALARINA İKNA OLMADI!

Trump’ın iddiaları ise, Kongre’yi ikna etmedi. Kongrenin her iki kanadından en üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerinin yer aldığı Sekizler Çetesi üyesi Demokrat Senatör Mark Warner, Trump'ın iddialarını "tamamen asılsız" olarak değerlendirerek istihbarat kurumlarının Çin'in 2020 seçimlerinde tek bir oyu bile değiştirmeye çalışmadığı konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

ABD istihbarat topluluğu tarafından 2021 yılında yayımlanan raporda, yabancı bir aktörün 2020 seçim sürecine, oy sayımına veya sonuçların raporlanmasına müdahale ettiğine ilişkin hiçbir bulguya rastlanmadığı ifade edilmişti. Söz konusu raporda, ABD'de seçimlerin yerel yönetimler tarafından merkeziyetsiz bir yapıda yürütülmesinin, olası bir manipülasyonu siber güvenlik takipleri ve seçin sonrası denetimler sayesinde neredeyse imkansız kılındığını belirtildi.