Kanada Konut ve Altyapı Bakanı Gregor Robertson'ın Sözcüsü Jenna Ghassabeh, ABD yönetiminin hafta başında açıkladığı yeni ticaret düzenlemelerinin ardından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından Kanada, ABD ile ortak köprü açılış törenini iptal etti - Resim : 1

ABD'nin gümrük vergisi duyurusunun ardından iki ülke arasında ortak bir kutlama etkinliği düzenlemenin uygun olmayacağını belirten Ghassabeh, Kanada'nın cuma günü köprünün açılışı için kendi törenini yapacağını ifade etti.

Ghassabeh, ABD'nin ise ayrı bir tören düzenleyip düzenlemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.

Kanada ve ABD, 11 Temmuz'da Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'nün 27 Temmuz'da açılması konusunda anlaşmıştı.

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ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürmüş, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

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Kanada Başbakanı Mark Carney ise ABD'nin gümrük vergisi kararını "tek taraflı ticari eylem" olarak nitelemişti.