Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’ı hedef alması durumunda bunun NATO ittifakının sona ermesi anlamına geleceğini söyledi.

Danimarka devlet televizyonu TV2’ye konuşan Frederiksen, Trump’ın Grönland’a yönelik söylemlerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Frederiksen, “Amerikan başkanının Grönland’ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Frederiksen, olası bir askeri müdahalenin sonuçlarına dikkat çekerek, “Eğer ABD başka bir NATO ülkesine karşı askeri saldırıyı tercih ederse, o zaman her şey durur. NATO da durur, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana kurulan güvenlik düzeni de” ifadelerini kullandı.

Başbakan Frederiksen’in açıklamaları, Trump’ın Grönland’a yönelik daha önce de gündeme gelen çıkışlarının ardından, transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, NATO müttefiki olarak Trump'ın “Grönland'a ihtiyaç duyulduğu” yönündeki söylemlerinin “tamamen kabul edilemez” ve “saygısız” olduğunu söyledi.

İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda'dan İskandinav liderler, Danimarka ve Grönland'a tam destek verdiklerini açıkladılar.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.