ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması sonrası hedefine Grönland’ı aldı. Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı ABD’ye katmak istediğini belirterek, bunun ABD’nin ulusal güvenliği için gerekli olduğunu savundu.

Trump’ın bu hamlesi özellikle Avrupa’yı şoke etti. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri Trump’ın bu yaklaşımına sert tepki göstererek Danimarka’nın toprak bütünlüğünden taraf olduklarını vurguladı. Trump ise buna yanıt olarak kendisinin Grönland talebine karşı çıkan Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifesi getireceğini duyurdu.

Trump sonrasında Grönland için ilk seçenek olarak sunduğu ‘askeri müdahale’ seçeneğinden geri adım atarak adayı satın almak istediğini söyledi. Hatta İngiliz basınında Trump’ın Grönland planına destek verecek ada halkına ne kadar ödeme yapacağına dair haberler çıktı. Davos Zirvesi’nde de Grönland’ı istediğini ısrarla belirten Trump, Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi tehdidinden de geri adım attı.

Her ne kadar Grönland meselesi gündemden düşmüş gibi görünse de aslında arka planda farklı bir süreç yönetiliyor.

BÜYÜK BİR KAMPANYA VAR

Trump’ın Grönland inadından vazgeçmediği ada halkına yönelik yürütülen dezenformasyon kampanyaları ile gözler önüne serildi. Politico’da yer alan habere göre, nüfusu 60 binin altında olan adada internet üzerinden büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Kampanyanın merkezinin ise ABD olduğu belirtiliyor.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard yaptığı açıklamada "Grönland çeşitli türden etki kampanyalarının hedefi haline geldi" diyerek amacın Danimarka yönetimi ile Grönland halkı arasındaki bağı yumuşatmak olduğunu söyledi.

SON 1 YILDA HIZLA ARTTI

Grönland üzerinde yürütülen dezenformasyonun son bir yılda hızla arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, Trump’ın Grönland’ı satın alabileceği fikrinin bir dezenformasyon kampanyasına dönüştüğünün altını çizdi. Ancak bu durumun Danimarka anayasasına göre imkansız olduğu vurgulandı.

Danimarka merkezli Dijital Altyapı Düşünce Kuruluşu'nun kurucu ortağı ve CEO'su Signe Ravn-Højgaard, Danimarka ile Grönland arasındaki ilişkinin istismara açık olduğunu söyledi. Højgaard, nüfusu az olan adada en ufak bir bilginin bile çok hızlı yayılabildiğinin altını çizerek insanların özellikle Facebook’ta paylaşılan bilgilere güvendiğini ve sahte bir bilginin az sayıda paylaşılsa bile hızla yayılabildiğine dikkat çekti.

Politico’ya konuşan uzmanlar henüz organize bir kampanya olmasa bile yanlış bilgilerin hızla yayıldığını anlattı. Grönland hükümetinin iki üyesi, Balıkçılık Bakanı Peter Borg ve Çalışma Bakanı Aqqaluaq Egede, ABD'den gelen tehditler karşısında sosyal medyada halka "birlik içinde olmaları" çağrısında bulundu.

Ayrıca Danimarka Dijital Bakanlığı, Grönland'ın AB üyesi olmaması nedeniyle, platformları sivil söyleme yönelik yanlış bilgilendirme tehditlerini dikkate almaya ve azaltmaya zorlayan AB'nin sosyal medya yasasının Grönland için geçerli olmadığını belirtti. Ancak bazı Danimarkalı milletvekilleri bunun değişmesi gerektiğinin altını çiziyor.