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Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın California'daki golf sahasında, üzerinde mühimmat bulunduran bir kişinin güvenlik tedbirlerini incelerken yakalandığı bildirildi.

ABD’li yetkililer, California'ya bağlı Los Angeles kenti yakınlarındaki ‘Trump Ulusal Golf Sahası’ adlı tesiste 2 Ağustos'ta meydana gelen olaya ilişkin açıklamada bulundu. Şüphelinin, cebinde 16 mermili şarjörle golf sahasına girdiğini kaydeden yetkililer, 38 yaşındaki Jeanine John Taele olduğu belirlenen kişinin burada güvenlik önlemlerinin fotoğraf ve görüntü kayıtlarını alırken yakalandığını aktardı.

Yetkililer, Taele'nin aracında içi dolu bir tabanca ve evinde de çok sayıda silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ile ‘endişe verici ifadeler’ yazılı defterler ele geçirildiğini duyurdu. Taele ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.