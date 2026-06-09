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ABD'de federal yargı, Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe giren tartışmalı vize düzenlemesi hakkında kararını verdi. Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi, H-1B çalışma vizeleri için getirilen 100 bin dolarlık ek ödeme zorunluluğunu hukuka aykırı buldu.

California öncülüğünde 20 eyalet tarafından açılan davada mahkeme, işverenlerden yeni H-1B başvurularında talep edilen ek ücretin yasal dayanağının bulunmadığına hükmetti. Böylece uygulama iptal edildi.

"VERGİ NİTELİĞİ TAŞIYOR" DEĞERLENDİRMESİ

Kararı kaleme alan Yargıç Leo Sorokin, söz konusu ödemenin fiilen bir vergi niteliğinde olduğunu belirtti. Mahkeme kararında, ABD Anayasası'na göre vergi koyma yetkisinin Kongre'ye ait olduğu hatırlatılarak yürütmenin bu konuda tek başına adım atamayacağı ifade edildi.

Kararda ayrıca uygulamanın kuvvetler ayrılığı ilkesine ve idari usul kurallarına aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Trump tarafından 19 Eylül 2025'te imzalanan başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe giren düzenleme, özellikle teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarında yabancı uzmanların istihdamında kullanılan H-1B vizeleri için işverenlere vize başına 100 bin dolarlık ek mali yük getiriyordu.