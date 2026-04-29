ABD’de ikinci Trump döneminin başlaması ile birlikte en tartışmalı konular arasında ICE polislerinin göçmenler ve özellikle Latin kökenlilere yönelik tutuklamaları bulunuyor. Trump yönetimi göçmenlere karşı adeta savaş açarak bazı eyaletlerde gözaltı dalgaları düzenledi.

ICE polisleri, Minneapolis kentindeki iki operasyonda iki kişiyi öldürdü. Özellikle 37 yaşındaki Renee Nicole Good’un öldürülmesi büyük infiale neden oldu. ICE polisleri, 37 yaşındaki kadını aracının içine ateş ederek öldürdü. Ortaya çıkan skandal ülke çapında büyük infiale neden olurken Trump yönetiminin hayatını kaybeden kadını suçlaması tepkilerin artmasına neden oldu. ICE polislerinin öldürdüğü iki kişinin de sabıkasının olmaması ve ABD vatandaşı olmaları dikkat çekti.

SKANDALIN YENİ BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

ICE polislerinin tutuklamalarındaki skandal tutumu polislerin üstünde bulunan kameralar ile gözler önüne serildi. Latin kökenlilere yönelik tutuklama dalgasının yaşananların ‘ırkçılıkla’ eş eğer olduğunu gözler önüne serdi.

New York Times gazetesinin Lighthouse Repors’tan elde ettiği görüntüler, Nashville'de bir gecede kaydedilen 50 saatlik görüntülerden derlendi. Görüntülerde ICE polislerinin yol kenarında sürücüleri çevirirken beyaz Amerikalıları uyararak uzaklaşmalarını isterken Latin kökenleri ise hiç uyarmadan yaka paça tutukladığı görüldü. ICE polislerinin Latin kökenlerinin kimliklerini bile göstermeden gözaltına alınması dikkat çekti.

Lighthouse Repors’un şubat ayında yayınladığı araştırma sonucunda dikkat çeken hikayeler de yer aldı. ABD’ye sığınma başvurusu yapan ve yasal olarak ülkede bulunan Venezuelalı Leugim Romero, gece vardiyasından evine dönerken ICE polisi tarafından tutuklandı ve ülkesine sınır dışı edildi. Tutuklanırken şiddete maruz kalan Romero’nun Tren de Aragua çetesinin üyesi olmakla suçlandığı öğrenildi.

POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR

ICE polisleri Tennessee’de otoyolda çevirme yapamıyor ancak polis yetkililerinin çeşitli bahaneler ile araçları durdurarak ICE polislerine yardımcı olduğu öğrenildi. ICE polislerinin yüzlerini maske ile gizledikleri ve sürücülerin camlarını açmaması durumunda kullanmak için yanlarında çeşitli aletler ve silahlar bulundurdukları rapora yansıyan ayrıntılar arasında yer aldı.

Nashville'de ICE ajanlarının tutukladığı isimlerin büyük bir çoğunluğunu Latin kökenliler oluşturdu. Bir eyalet polisinin yanındaki ICE ajanına “Bu bizim için yeterli. İngilizce bile konuşmuyor” demesi tutuklamaların ırksal temelli yapıldığını gözler önüne serdi.