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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Fransa'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi'nde dünya ekonomisinden Orta Doğu'daki gelişmelere kadar birçok kritik başlığı liderlerle değerlendirecek.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa'nın Evian-les-Bains şehrinde gerçekleştirilecek zirvede ekonomik büyüme, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi küresel konular ön plana çıkacak.

Yetkililer, zirvede Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin de önemli başlıklardan biri olacağını duyurdu. Açıklamada, İran ile gerçekleştirilen süreç kapsamında boğazdaki mayınların temizlenmesi konusunun G7 ülkeleriyle görüşüleceği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçiş ücreti almadan açacağını, kendilerinin de eş zamanlı olarak ablukayı kaldıracaklarını, sonraki aşamanın ise boğazın mayınlardan temizlenmesi olacağını belirtti.

Öte yandan yetkililer, mayın temizleme operasyonlarının sadece ABD tarafından değil, G7 ülkelerinin desteğiyle de yürütülebileceğini de sözlerine ekledi.

TRUMP MISIR, KATAR VE BAE LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Trump'ın zirve kapsamında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle de bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer, müzakerelerde gelinen noktayı 'oldukça güçlü ve olumlu' olarak nitelendirdi. Ancak anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda net bir tarih vermekten kaçındılar.

NATO MESAJI

Öte yandan yetkililer, NATO içindeki yük paylaşımı konusuna da değinerek, temmuz ayında yapılacak zirvede ittifakın geleceği ve yeni güvenlik mimarisinin ele alınacağını belirtti. Trump'ın G7 Zirvesi'nin sona ermesinden sonra 17 Haziran'da ABD'ye dönmesi bekleniyor.