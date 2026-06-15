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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gizemli kişilerle sohbet ettiği öne sürülen bir fotoğrafın sosyal medyada yayılması, yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Kısa sürede viral olan görüntüde Trump'ın, kırmızı üniformalar giyen ve uzun sarı saçlara sahip iki kişiyle bir arada bulunduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYADA UZAYLI İDDİALARI

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişilerin kim olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya attı. Bazı komplo teorisyenleri, söz konusu figürlerin "Nordik uzaylılar" olarak adlandırılan ve uzun yıllardır UFO teorilerinde yer alan varlıklar olduğunu öne sürdü.

Özellikle sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımlar, fotoğrafın kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmasına neden oldu.

YAPAY ZEKA ANALİZLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Görüntünün gerçekliği konusunda yapılan incelemelerde ise farklı sonuçlar ortaya çıktı. Tersine görsel arama ve yapay zeka destekli analizlerde, fotoğrafın büyük olasılıkla yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabileceği değerlendirildi.

Uzmanlar, son dönemde gelişen üretken yapay zeka teknolojileri nedeniyle benzer görsellerin gerçeğinden ayırt edilmesinin giderek zorlaştığına dikkat çekiyor.

UFO TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Fotoğrafın gündem olmasının bir diğer nedeni ise Trump'ın geçmişte UFO dosyalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Trump, daha önce kamuoyuna yaptığı değerlendirmelerde UFO ve tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin belgelerin açıklanabileceğini ifade etmişti.

Bu açıklamalar nedeniyle söz konusu fotoğraf, UFO tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

PENTAGON RAPORLARI NE DİYOR?

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yayımlanan son kapsamlı incelemelerde ise dünya dışı yaşamın veya uzaylı teknolojilerinin ABD hükümeti tarafından doğrulandığına dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtilmişti.

Yetkililer, yıllardır incelenen UFO vakalarının büyük bölümünün yanlış yorumlanan gözlemler, doğal olaylar veya insan kaynaklı faaliyetlerle açıklanabildiğini ifade ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Gündem olan fotoğrafla ilgili şu ana kadar Beyaz Saray veya Donald Trump cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Görüntünün gerçek olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürerken, uzmanlar sosyal medyada hızla yayılan içeriklerin doğruluğunun teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

FOX NEWS'TA UZAYLI TÜRLERİ

Öte yandan sosyal medyada bir kişinin Fox News'ta yayımlanan ve uzaylılarla ilgili bir programdan paylaştığı kesit dikkat çekti. Bu videoda, eski bir hükümet araştırmacısının düşen UFO'lardan, Griler (Grey), Nordikler (Nordic), Böceksiler (Insectoids) ve Sürüngenler (Reptilian) dahil olmak üzere dört farklı uzaylı türünün çıkarıldığını iddia ettiği belirtiliyor.