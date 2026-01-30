Donald Trump, Fed'in bir sonraki başkanı için Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kevin'i uzun zamandır tanıyorum ve onun en büyük Fed başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok."

Warsh, daha önce 2017'de başkanlık görevi için görüşme yapmış; o dönemde göreve Powell getirilmişti.

KEVİN WARSH KİMDİR?

Kevin Warsh, Amerikan ekonomi politikası tartışmalarında yeniden öne çıkan isimlerden biri oldu. Özellikle enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma adımlarının küresel piyasaları şekillendirdiği bir dönemde Warsh, hem 2008 küresel finans krizindeki rolü hem de sonrasında gevşek para politikalarına yönelik eleştirileriyle hatırlanıyor.

FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDEKİ ROLÜ

Kevin Warsh, 2006-2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu göreve dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, 2008 küresel finans krizi sırasında Fed’in en kritik karar alma süreçlerinde yer aldı.

O dönemde Fed Başkanı olan Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, büyük finans kuruluşlarının çöküşü, kredi piyasalarının donması ve sistemik risklerin artması karşısında alınan acil önlemlerde rol oynadı. Banka kurtarma programları, acil likidite mekanizmaları ve olağanüstü parasal araçların devreye alınması bu dönemin temel başlıkları arasında yer aldı.

GEVŞEK PARA POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Fed’den ayrıldıktan sonra Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve büyük ölçekli varlık alımlarına (niceliksel gevşeme) yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Warsh’a göre bu tür politikalar finansal piyasalarda fiyatları bozabiliyor, aşırı risk alımını teşvik edebiliyor ve uzun vadede enflasyonist baskıları artırabiliyor.

Bu yaklaşımı, onu daha sıkı para politikası ve fiyat istikrarına öncelik verilmesi gerektiğini savunan çevreler için önemli bir referans noktası hâline getirdi.

Warsh, günümüzde Hoover Institution’da kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor ve Stanford University bünyesinde para politikası, finansal düzenleme ve küresel ekonomik riskler üzerine çalışmalar yürütüyor. Ayrıca çeşitli hükümetlere ve finansal kuruluşlara danışmanlık yapıyor.