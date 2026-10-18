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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Ekim'de Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarını kapsayan ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Rusya'ya yönelik yeni suçlamalar geldi. Zelenskiy, ateşkes açıklamasından bu yana Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji, petrol ve doğal gaz tesislerine 76 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

ZELENSKİY'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenski, Washington yönetiminin bir hafta önce duyurduğu enerji ateşkesine rağmen saldırıların sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın bir hafta önce enerji ateşkesi ilan etmesinden bu yana Rusya, Ukrayna'nın enerji, petrol ve doğal gaz sektörlerini 76 kez hedef aldı." ifadelerini kullandı.

ON BİNLERCE AİLE ELEKTRİKSİZ KALDI

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın dört farklı bölgesine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle on binlerce ailenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Saldırılarda sivil altyapının da zarar gördüğünü belirten Ukrayna lideri, ilk tespitlere göre ikisi çocuk 12 kişinin yaralandığını, iki kişinin ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BİR HAFTADA BİNLERCE İHA VE BOMBA KULLANILDI

Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarında 2 bin 700 insansız hava aracı, 1700 güdümlü bomba ve çoğunluğu balistik olmak üzere 66 füze kullandığını ileri sürdü.

Saldırıların devam etmesine tepki gösteren Zelenski, ABD yönetimine de çağrıda bulundu.

Ukrayna lideri, "Amerika, yaptırımların kaldırılmasına veya anlaşmalara karşılık Rusya'nın hiçbir yapıcı adım atmadığını görmesi lazım." dedi.

TRUMP 11 EKİM'DE DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarının hedef alınmamasını öngören bir ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Ancak Zelenski'nin son açıklamaları, Ukrayna tarafının ateşkesin uygulanmadığını savunduğunu ortaya koydu.