Kaynak: Haber Merkezi

Kendisini uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın ekibinde yer alan bir siyasi danışman olarak tanıtan ve yatırım karşılığında vize sağlama vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Türk vatandaşı Melih Göğebakan, ABD güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınla yakalandı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile ABD Gizli Servisi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan Göğebakan’ın, New Jersey eyaletindeki Delaney Hall Gözaltı Tesisi’ne yerleştirildiği ve sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar burada tutulacağı öğrenildi.

BEYAZ SARAY GERÇEĞİ DOĞRULADI

Türkiye Today'e açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, 28 Temmuz'da icra edilen operasyonu doğrulayarak Göğebakan’ın ABD Başkanı Trump’ın danışmanı olduğuna dair tamamen asılsız beyanlarda bulunduğunu vurguladı. Resmi kayıtlara göre 11 Haziran 2019 tarihinde yasal yollarla ABD'ye giriş yapan Göğebakan’ın vize süresinin 10 Aralık 2019’da sona erdiği bildirildi. Verilen yasal sürenin bitimine rağmen ülkeden ayrılmayan şahsın, yaklaşık 7 yıl boyunca kaçak olarak ABD'de ikamet ettiği belirlendi.

KAÇAK STATÜDEYKEN BEYAZ SARAY PAYLAŞIMLARI YAPMIŞ

Göğebakan’ın dijital mecralardaki paylaşımları ise yasal statüsünün bulunmadığı dönemle büyük tezat oluşturuyor. Sosyal medya hesaplarında Beyaz Saray yerleşkesinde ziyaretçi ya da basın kartına benzer bir kimlikle çekilmiş görsellerini paylaşan Göğebakan’ın, Trump yönetimi adına çalıştığı izlenimi vermeye çalıştığı tespit edildi. Paylaşımlarında Beyaz Saray ve Trump’ın resmi hesaplarını etiketleyerek basın toplantısı hazırlıkları yaptığını iddia eden şahsın, yasal statüsü olmamasına rağmen bu kompleks içerisine nasıl girebildiği hususu ise henüz netlik kazanmadı.

OPERASYONA GİZLİ SERVİS DE KATILDI

Söz konusu yakalama operasyonunda sadece göçmenlik bürosunun (ICE) değil, ABD Başkanını korumakla görevli Gizli Servis’in de yer alması dikkat çekti. ABD Gizli Servisi, devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamanın yanı sıra başkanın unvanı ve kimliğinin sahtecilik yoluyla haksız kazanç sağlama amacıyla kullanılması olaylarını da soruşturuyor. İki kurumun birlikte hareket etmesi, Göğebakan hakkındaki incelemenin yalnızca vize ihlaliyle sınırlı kalmayıp daha derin bir dolandırıcılık soruşturmasını kapsayabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

UBER ŞOFÖRLÜĞÜ YAPARKEN KENDİSİNİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GÖSTERDİ

Göğebakan’ın iş odaklı sosyal ağ LinkedIn ile Facebook ve Instagram profillerinde kendisini Trump Organization ile Trump Medya bünyesinde iletişim sorumlusu, Washington'da Trump'a doğrudan erişimi olan bir isim ve Trump Hotel Dubai'de uluslararası medya koordinatörü olarak tanıttığı görüldü. New York merkezli "Usa Melih LLC" adlı firmayla bağlantılı görünen Göğebakan’ın, sosyal medyada bu nüfuzlu profili sergilediği süreçte gerçekte Uber şoförü olarak çalıştığı Türk medyasındaki iddialar arasında yer aldı.

YATIRIMCI VİZESİ VAADİYLE KİŞİ BAŞI 3 BİN DOLAR İSTEDİ

Sahte kimliği vasıtasıyla Amerika’da E-2 yatırımcı vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarını hedef alan Göğebakan’ın, işlemleri yetkili bir göçmenlik avukatı üzerinden yürüteceği vaadiyle kişi başı 3 bin dolar istediği öne sürüldü. Mağdurların, hem Türkiye’de hem de ABD’de hukuki süreç başlatmaya hazırlandıkları bildirildi.

GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN SİYASİLERLE OLAN GÖRSELLERİNİ KULLANDI

İnandırıcılığını artırmak adına ABD Kongresi antetli resmi görünümlü belgelerin yanı sıra tanınmış diplomat ve siyasetçilerle çekilen fotoğrafları da kullanan Göğebakan’ın, Ocak 2026’da ABD Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişi Anthony D'Esposito ile çekilmiş bir karesini yayımladığı görüldü. Ayrıca eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını da potansiyel mağdurlara güven telkin etmek için sunduğu kaydedilirken, Soylu iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

SINIR DIŞI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD yönetiminin yasal statüsü bulunmayan kişilere ülkelerine gönüllü dönmeleri halinde sağladığı 2 bin 600 dolarlık teşvik ve ücretsiz uçuş imkanına tezat olarak Göğebakan'ın, vize almak isteyen kişilerden kişi başı 3 bin dolar haksız kazanç temin ettiği iddia ediliyor. Şu ana kadar hakkında göçmenlik ihlali dışında resmi bir dolandırıcılık veya unvan gaspı suçlaması kamuoyuna açıklanmayan Göğebakan için yargı sürecinin genişleyip genişlemeyeceği ve ek suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceği sınır dışı işlemleri sürerken netleşecek.