ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun bölgede düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
İsrail ordusu, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

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Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze kentinde bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 15 kişi yaralandı.

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Yerel kaynaklar tarafından İsrail'in düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, saldırılarını sürdüren İsrail ordusu dün akşam da Gazze kentindeki bir kafeyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef almış, 7 kişi yaşamını yitirmişti.