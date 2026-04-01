ABD Ulusal Tarihi Koruma Vakfı’nın Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yaptırdığı balo salonuna karşı açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Washington DC Bölge Mahkemesi, balo salonunun inşaatını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Yargıç Richard Leon, kararında projenin devamı için ABD Kongresi’nin onayının şart olduğunu vurgulayarak, "Başkanın iddia ettiği gibi yetkileri yoktur. ABD Başkanı, gelecek nesiller adına Beyaz Saray’ın emanetçisidir, ancak sahibi değildir" ifadelerini kullandı. Muhtemel bir temyiz sürecine imkân tanımak amacıyla kararın 14 gün içinde yürürlüğe gireceği bildirildi.



TRUMP’TAN KARARA TEPKİ

Kararı kendine ait Truth sosyal medya platformundan paylaştığı mesajla eleştiren Trump, projenin vergi mükelleflerine hiçbir maliyetinin olmadığını vurgulayarak, bu nedenle ABD Kongresi’nin onayını gerektirmediğini öne sürdü. Trump, inşa edilen salonun "dünyada kendi türünün en iyisi olacağını" ifade etti.

"AMERİKAN HALKI İÇİN BİR ZAFER"

ABD Ulusal Tarihi Koruma Vakfı Başkanı Carol Quillen ise mahkemenin aldığı durdurma kararından memnuniyet duyduklarını belirterek, bunu "Amerikan halkı için bir zafer" olarak nitelendirdi.

TRUMP’IN BALO SALONU PROJESİ ELEŞTİRİLERE HEDEF OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Beyaz Saray’a mevcut Doğu Salonu’ndan çok daha büyük, modern bir balo salonu inşa edilmesini öngören projeyi kamuoyuna duyurmuştu. Proje kapsamında, daha önce First Lady’nin ofisine ev sahipliği yapan Beyaz Saray Doğu Kanadı, yeni bir balo salonuna yer açmak için yıkılmıştı. Trump tarafından başlatılan inşaat projesi, geleneksel onay süreçlerini atladığı yönünde eleştirilere hedef olmuştu. Trump ise, yaklaşık bin misafiri ağırlayacak şekilde tasarlanan, 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin bağışlarla hayata geçirileceğini ve vergi mükelleflerinin cebinden herhangi bir paranın çıkmayacağını savunmuştu.