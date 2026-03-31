Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırmayacağına dair beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmadan savaşın sona erebileceğine ilişkin açıklamaları ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan ifadelerinin ardından piyasalarda risk iştahı belirgin şekilde arttı.

Avrupa piyasalarında saat 11.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 583,2 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 10.181 puandan işlem görüyor.Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 22.640 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 43.940 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.801 puandan ve İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 kazançla 17.061 puandan fiyatlanıyor.

AB ARTAN GÜBRE FİYATLARINA KARŞI EYLEM PLANI HAZIRLIYOR



Jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, artan gübre fiyatları ve Orta Doğu’daki gelişmelerin tarım sektörünü ciddi biçimde etkilediğini, bu nedenle yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının Brüksel’de yaptığı toplantının ardından konuşan Hansen, AB’nin tarım ve gıda ürünlerinde küresel bir ihracatçı konumunda olduğunu hatırlattı.

Hansen, toplantıda Orta Doğu’daki gelişmelerin gübre fiyatlarını yükselttiğinin de gündeme geldiğini aktararak, "Gübre fiyatlarında 2020'den 2025'e kadar yüzde 60’lık bir artış yaşandı. Orta Doğu’daki savaş, durumun ciddiyetini daha da artırdı." dedi.

Gübre sorununun giderek büyüdüğüne işaret eden Hansen, Rusya ve Belarus dışındaki ülkelerden ithal edilen amonyak, üre ve bazı azotlu gübreler için gümrüksüz kota uygulamasını gündeme aldıklarını açıkladı.Hansen, ayrıca AB Komisyonunun ilkbaharın ilerleyen günlerinde açıklanacak bir gübre eylem planı üzerinde yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

İSPANYA'DA HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GREV BİNLERCE YOLCUYU ETKİLEDİ



Öte yandan İspanya’da havalimanlarında yer hizmetleri sağlayan Groundforce şirketi çalışanlarının başlattığı grev, 12 havalimanında binlerce yolcuyu olumsuz etkiliyor.

Groundforce çalışanlarının sendikalarının kararıyla başlayan grev nedeniyle Madrid, Barcelona, Alicante, Valensiya, Palma de Mallorca, Ibiza, Malaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura ve Bilbao havalimanlarında yerel saatle 05.00-07.00, 11.00-17.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde yer hizmetleri sınırlı olarak veriliyor.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, "şirket yönetiminin toplu sözleşmede yer alan maaş taahhütlerine uymaması ve çalışanlarının satın alma gücünde kayba neden olmalarından" ötürü greve gittiklerini bildirdi.Katolik dünyasının önemli dini bayramı Paskalya haftasında başlayan ve 6 Nisan’a kadar sürmesi beklenen grevin toplam 70 bin 505 uçuşu etkilemesi öngörülüyor. Menzies adlı diğer bir yer hizmetleri şirketinin çalışanlarının da 2-6 Nisan’da greve katılacağı belirtiliyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile enerji fiyatlarının yanı sıra ABD’de JOLTS açık iş sayısı, Almanya’da işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde enflasyon gibi önemli verilerin takip edileceğini ifade etti.