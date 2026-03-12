ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 13'üncü günde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Amerikan istihbarat raporları, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile üst yönetimde yer alan birçok ismin öldürülmesine karşın ülkenin liderlik yapısının hâlâ bütünlüğünü koruduğuna dikkat çekiyor. Reuters’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili de savaşın İran’daki dini yönetimin çökmesine yol açacağının kesin olmadığını belirtiyor.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre ABD istihbaratı, yaklaşık iki haftadır süren yoğun ABD ve İsrail bombardımanına rağmen İran yönetiminin yakın vadede çökme riski taşımadığını değerlendiriyor. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklardan biri, “çok sayıda istihbarat raporunun, rejimin çökme tehlikesi altında olmadığı ve İran halkı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü yönünde tutarlı analizler sunduğunu” söyledi.

İSRAİL DE AYNI FİKİRDE

Son istihbarat raporunun birkaç gün önce tamamlandığını ifade eden kaynaklara göre İsrailli yetkililer de kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerde savaşın İran’daki hükümetin çökmesine kesin olarak yol açacağının garanti olmadığı konusunda hemfikir.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Beyaz Saray da yorum talebine hemen yanıt vermedi.

ABD KARA HAREKATI YAPACAK MI?

ABD ve İsrail, İran’a yönelik çeşitli hedeflere saldırmaya devam ederken savaşın nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada savaşın devam edeceği yönünde sinyal verirken "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak” dedi.

Trump ve Netanyahu, daha önce yaptıkları açıklamalarda amaçlarının İran’daki rejimi devirmek olduğunu savunsa da ortaya çıkan raporlar rejimin kontrolü sürdürdüğünü gösterdi. Daha önce çıkan haberlerde ABD ve İsrail’in savaşın başlamasının İran’daki hükümet karşıtı protestoları tetiklemesini beklerken bu durum geçen 13 günde gerçekleşmedi.

Bu durum, olası bir kara harekatını yeniden gündeme getirdi.

Reuters’e konuşan bir kaynak, muhtemelen İran içindeki insanların sokaklarda güvenli bir şekilde protesto yapabilmelerini sağlayacak bir kara harekatı gerektireceğini söyledi.

Trump yönetimi, ABD birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamadı.