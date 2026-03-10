ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 11 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırılarla devam eden savaş piyasalarda sert dalgalanmaya neden oldu. Piyasalardaki en çarpıcı gelişme ise petrol fiyatlarında yaşandı. Brent petrolün varili dün 117 dolara kadar yükselirken bugün 90 doların altını gördü.

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada petrol fiyatlarındaki artışın ‘geçici’ olduğunu savunarak fiyatların hızla düşeceğini söyledi. Trump, “Sadece aptallar aksini düşünür” dedi.

Enerji Bakanı Chris Wright da fiyatlardaki dalgalanmanın ‘geçici’ olduğunu belirterek "En kötü senaryoda bu haftalar sürecek, aylar değil. Ve bu çok daha iyi bir geleceğe yol açacak” dedi.

“TRUMP YÖNETİMİ İKİ SENARYO ARASINDA SIKIŞTI”

ABD basını, savaşın neden olduğu olası kabus senaryolarını analiz ederken Trump yönetiminin iki ihtimal arasında sıkıştığını yazdı. CNN’de yayınlanan yazıda "Trump yönetimi şu anda küresel bir ekonomik durgunluk ve bir askeri felaket tehdidi arasında sıkışmış durumda” ifadelerini kullandı.

Analizde Trump’ın petrol arzındaki krizi aşmak için askeri çözümü kullanmaya çalıştığı vurgulanırken, “Küresel piyasaya petrol akışının azalması üretimi neredeyse durma noktasına getirdi ve depolama kısıtlamaları nedeniyle büyük üreticilerin üretimi tamamen durdurma noktasına hızla yaklaşıyor” denildi.

Eski bir yetkili CNN’e yaptığı açıklamada Beyaz Saray’ın acil bir çözüme ihtiyacı olduğunun farkında olduğunun altını çizerek "Bu tür piyasa koşulları devam ederse veya daha da kötüleşirse, bu operasyonun ölçeği ve kapsamının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılacak bir gerçekliğe yol açacaktır" dedi.

Petrol üreticileri, piyasa analistleri ve diplomatlar tek çözümün ABD askerlerinin petrol tankerlerine refakat etmesi olduğunu söyledi. Üst düzey bir yetkili, ordunun bu konu üzerinde incelemelerini sürdürdüğünü ve bir plan konusunda büyük ilerleme kaydettiğini aktardı.

Ancak analistler, ekonomideki krizi aşmak için Hürmüz Boğazı’nda yapılacak bir operasyonun askeri bir felakete neden olabileceğini vurguladı. Olası felaket senaryosundaki en büyük etkenin Devrim Muhafızları’nın Boğaz’ı korumak için aldığı önlemler olduğunun altı çizildi.

TRUMP’A DANIŞMALARINDAN “ÇIKIŞ PLANI” BASKISI

Wall Street Journal gazetesi ise Trump’ın danışmalarının ‘savaştan çıkış’ için bir plan hazırlanması konusunda baskı yaptığını yazdı. Buna göre, danışmanlar, çatışmaların devam etmesi durumunda oluşabilecek ekonomik zorluklar ve siyasi tepkilerin artmasından kaynaklanan endişeler nedeniyle bir çözüm bulunması için Trump’a çağrı yaptı.

Yönetimden bazı yetkililer, İran’dan saldırılara devam etmesi ve İsrail’in İran’ı vurmaya devam etmeyi istediği sürece savaşın devam edeceğini söyledi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisine göre, Trump, özellikle ABD'nin askeri üstünlüğü olduğunda, tatmin edici bir zafer elde edene kadar mücadeleyi bırakmayacak.

ABD Başkanı Trump yaptığı son açıklamada savaş konusunda “Plandan çok ilerideyiz” demişti. Trump, savaşın ne zaman sona ereceği konusunda net bir tarih vermese de “çok yakında sona ereceğini” söylemişti.