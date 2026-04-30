ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı girişiminde bulunan 31 yaşındaki Cole Allen ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Allen'ın saldırıdan dakikalar önce kaldığı otel odasında silah ve ekipmanlarıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Fotoğrafta adamın üzerinde mühimmat çantası, silah kılıfı ve bıçak olduğu görüldü.

Siyah bir pantolon, gömlek ve kırmızı kravat takan Allen'ın bu hazırlıktan kısa süre sonra yemeğin düzenlendiği salona girmeye çalıştığı belirtildi.

CANLI YAYINDAN HAREKETLERİNİ TAKİP ETMİŞ

Savcılığın iddiasına göre Allen saldırı gecesi Trump'ın her adımını internet üzerinden takip etti.

Zanlının, Trump'ın araçtan indiği anları canlı yayınlardan izlediği ve saldırıdan kısa süre önce "Özür ve Açıklama" başlıklı dosyaların bulunduğu otomatik e-postalar gönderdiği saptandı.

Soruşturma kapsamında Allen'ın haftalar öncesinden hazırlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin 6 Nisan'da etkinliğin yapılacağı otelde oda ayırttığı ve trenle seyahat ederek Washington'a geldiği açıklandı.