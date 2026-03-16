İsrail ile birlikte İran'a saldıran Trump hükümeti ülkede tepkilerin odağında.

Yapılan bir araştırma da bunu gözler önüne serdi.

NBC News televizyonunun, ABD'de 1000 kayıtlı seçmenle 27 Şubat-3 Mart'ta yaptığı ankette, katılımcılara İsrail'e ilişkin görüşleri soruldu.

Anket sonucunda, seçmenlerin Filistin'e ve İsrail'e yönelik düşüncelerinin son yıllarda önemli değişimler geçirdiği görüldü.

Kanalın 2013'te yaptığı bir ankette katılımcıların yüzde 13'ü İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" belirtirken, son yapılan ankette bu oran yüzde 39'a çıktı.

ABD HALKININ YÜZDE 63'Ü İSRAİL HAKKINDA OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE SAHİP

Yıllar içerisinde Filistin'e yönelik sempatinin ise özellikle gençlerde ve Demokrat Parti seçmenlerinde arttığı ortaya kondu.

2023'teki bir ankette 35 yaş altı katılımcıların yüzde 37'si İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahipken, bu oran güncel ankette yüzde 63'e yükseldi.

İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" söyleyen Demokratların oranının 2013'te yüzde 18, son ankette ise yüzde 67 olduğu gözlemlendi.