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Middle East Eye Türkiye Büro Şefi Ragıp Soylu'nun paylaştığı bilgilere göre; eski bir ABD büyükelçisinin de yer aldığı ortak bir arkadaş çevresinde tanışan ve yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, önümüzdeki ay İstanbul'da dünyaevine girecek.

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Turhan Mildon’un bu ayın başında yaptığı evlilik teklifiyle resmiyet kazanan ilişki, 10 yaşlık fark ve tarafların profilleri sebebiyle hem Washington hem de İstanbul kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Mildon, sürpriz olarak değerlendirilen bu kararın arkasında herhangi bir siyasi motivasyon bulunmadığının altını çizdi.

TURHAN MİLDON VE AİLESİNİN GEÇMİŞİ

İnşaat, madencilik ve savunma sanayii gibi kritik sektörlerde uluslararası yatırımları bulunan Miller Holding'in üçüncü kuşak temsilcisi olan Turhan Mildon, Mert ve Fatoş Mildon'un oğlu. Ailenin ticari geçmişinin yanı sıra baba Mert Mildon'un 2013 yılındaki sponsorluk faaliyetleri de dikkat çekiyor. Mert Mildon, 11. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın Çanakkale ayağına Miller Oto adına sponsor olduklarında yaptığı konuşmada, organizasyona ve oluşumun mimarlarına yönelik övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Turhan Mildon’un iş hayatındaki en dikkat çekici ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak öne çıkıyor. Mildon, 2024 yılında Kongo basınına verdiği röportajda grubun bu ülkeye nasıl girdiğini anlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını vermişti.

ALİNA HABBA'NIN TRUMP CEPHESİNDEKİ YÜKSELİŞİ

2021-2024 yılları arasında Trump’ın en zorlu sivil dolandırıcılık davalarında kişisel avukatlığını üstlenerek ünlenen Alina Habba, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde "Başkanın Danışmanı" sıfatıyla Beyaz Saray’da stratejik görevler aldı. Sonrasında New Jersey Bölgesi geçici Federal Başsavcılığına atansa da, bu atamanın federal mahkemelerce usule aykırı bulunması nedeniyle görevden ayrılmak durumunda kaldı. İsmi bir dönem Beyaz Saray Basın Sözcülüğü için de geçen Habba, sadakatiyle Trump’ın karar alma mekanizmasındaki yerini sağlamlaştırmış durumda.

IRAKLI GÖÇMEN BİR AİLEDEN BEYAZ SARAY'A

1980'lerin başında Irak'tan ABD'ye göç eden Keldani Katolik bir ailenin kızı olarak New Jersey'de dünyaya gelen Alina Habba'nın babası bir gastroenteroloji uzmanı. Siyaset Bilimi eğitiminin ardından moda dünyasına adım atarak 2005-2007 yılları arasında Marc Jacobs bünyesinde aksesuar ve pazarlama departmanlarında çalışan Habba, kariyer rotasını değiştirerek 2010 yılında hukuk doktorasını tamamladı.

İlk evliliğini 2011-2019 yılları arasında Avukat Matthew Eyet ile yapan ve bu birliktelikten iki çocuğu bulunan Habba, 2020 yılının son gününde evlendiği ikinci eşi Gregg Reuben'den (Centerpark CEO'su) Şubat 2026'da ayrıldı. İstanbul'da gerçekleşecek tören, Habba'nın üçüncü evliliği olacak.