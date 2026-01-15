ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Ford fabrikasını 13 Ocak'ta ziyaret eden Başkan Donald Trump, gündeme oturan bir protesto ile karşılaştı.

Bir fabrika işçisi Trump'a seslenerek ‘pedofil hamisi’ dedi. Trump ise bu protestoya karşılık el hareketi çekti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın hareket çekmesini savunarak ‘bir delinin öfkeyle küfürler savurduğunu’ belirtti.

İŞÇİ İŞTEN UZAKLAŞTIRILDI

Washington Post gazetesinin haberine göre TJ Sabula isimli işçi Trump’a bağıran kişinin kendisi olduğunu ve işten geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Protestosunun amacının çocuk istismarı ağı kurmaktan yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasının ‘ele alınış’ biçimine dikkati çekmek olduğunu söyleyen işçi pişman olmadığını vurguladı.

Business Insider’ın haberine göre Sabula için ‘GoFundMe’ adlı kitle fonlama sitesinde 800 bin dolar bağış toplandı.

21 bin kişinin bağış yaptığı kampanyalardan birinde işçi ‘vatansever’ olarak tanımlandı.