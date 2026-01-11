Donald Trump’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Grönland konusunda, adadaki siyasi liderlerden net bir mesaj geldi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve parlamentodaki dört siyasi partinin lideri, ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Amerikalı olmak istemiyoruz, Danimarkalı olmak istemiyoruz. Biz Grönlandlıyız” ifadelerine yer verildi. Siyasi liderler, Grönland’ın geleceğinin yalnızca Grönland halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland’da, bağımsızlık fikri uzun süredir tartışılıyor. Ancak bugüne kadar bu yönde resmi bir adım atılmış değil. Ortak açıklamada, ABD’nin Grönland’a yönelik yaklaşımı eleştirilerek, dış müdahale ve baskı olmaksızın karar alma hakkının altı çizildi.

Metne, Grönland’ın eski başbakanı Mute Egede de imza attı. Egede, daha önce yaptığı açıklamalarda da Grönland halkının kimliğine dikkat çekmişti.

Öte yandan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin Grönland’ı ilhak etmesinin NATO açısından ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Frederiksen, böyle bir adımın NATO’nun temel güvenlik yapısını sarsacağını ifade etmişti.

Dış ve savunma politikalarında Danimarka’ya bağlı olan Grönland’da, Danimarka ile ABD arasındaki anlaşmalar kapsamında uzun süredir Amerikan askeri varlığı bulunuyor.