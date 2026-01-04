Türkiye, dün, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği alçak saldırıya, iktidarın nasıl bir cevap vereceğini nasıl bir tepki vereceğini bekleyip durdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Tayyip Erdoğan’ın (kendisinin ifadesiyle) dostu, kardeşiydi… Dost kara günde belli olmaz mıydı?.. İlk açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Suyuna tirit, ne şiş ne kebap yansın türünden bir açıklamaydı. Gözler, Tayyip Erdoğan’ın ne söyleyeceğine çevriliyken hareketin lideri Devlet Bahçeli ön aldı. ABD’nin Venezuela saldırısını 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına benzetti. O mesajın satır aralarında kalan şifrelerini az sonra çözmeye çalışacağım. Devlet Bahçeli’nin mesajı ardından saray sözcülerinden ABD’ye sertlik tonu biraz yüksek açıklamalar peş peşe geldi. Ancak, bunları dikkatle incelerseniz, iktidarın Trump’a suskunluğunun kamuoyunda yarattığı infiale yönelik gaz alma operasyonu olduğunu kolayca fark edersiniz.

Şimdi gelelim, hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin Venezuela tepkisine;

"15 Temmuz ile birebir aynı"

Devlet Bahçeli, CNNTürk’e gönderdiği mesajdaki ifadeleri şöyle;

"ABD’nin bugün Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır."

*

Lütfen alıcılarınızı ayarlarını netleştirin!..

Kamuoyunun en hassas olduğu zamanlarda, verilen mesajın içeriği kadar mecrası da çok ama çok önemlidir. Hareketin lideri Devlet Bahçeli, Venezuela tepkisini neden Anadolu Ajansı aracılığıyla veya neden sosyal medyadan, neden parti basın birimi üzerinden dile getirmedi? Neden CNNTürk’ü seçti?.. O zaman, 15 Temmuz hain kakışmanın yaşandığı o günün gecesini bir daha hatırlayın. Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Tayyip Erdoğan’dan haber alınamıyordu. Ülke büyük bir korku ve panik içindeydi. F-16 savaş uçakları sarayın, TBMM’nin ve halkın üzerinden uçuruluyordu. Korku ve panik havası pik noktadayken o güne damga vuran canlı yayın gerçekleşti. Tayyip Erdoğan, CNNTürk'te kanalın Ankara temsilcisi Hande Fırat'la FaceTime üzerinden iletişime geçerek darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

O yayının Amerika CNN ortaklı CNNTürk’te geçekleştiğini not ettiniz mi?..

Bahçeli, dün de mesajı için aynı mecrayı seçmesi sadece tesadüf mü yoksa bilinçli bir tercih ml?.. Bana sorarsanız gayet bilinçli bir tercih.

Hareketin lideri “bilinen ve tanıdık bir komplo” diyor… Aslında bakarsanız, saldırıyı düzenleyen ABD savaş uçakları Venezuela topraklarından kalkmadı. Yöntemde daha farklı noktalar var. Mesela, hain kakışma maalesef, yoldan çıkarılmış, ihanet çemberinin içine düşmüş “bizim askerler” tarafından yapılmıştı.

Bahçeli, “Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır” diyor…

Kim, hangi yanlış mecraya çekti de bizim haberimiz olmadı acaba?.. Hareketin lideri, bu noktaya açıklık getirmek yerine gayet muğlak bir ifadeyle geçiştirmeyi tercih etmiş. Neden?..

Bir de “yöntem benzerliği” derken hareketin lideri, hangi benzerlikleri tespit etmiş. Buraya da açıklık getirip kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmez mi?..

“Yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması”, bir “bilge lider”den değil de kimden beklenebilir?..

*

Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, yarın (saat 16 sularında) ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Erdoğan, görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ile Filistin’deki gelişmelerin ele alınacağını söylemişti. Eğer bu telefon görüşmesi yarın yapılırsa Türkiye’nin paha biçilmez serveti Nadir Toprak Elementleri konusu gündeme gelir mi çok merak ediyorum!.. Hatırlatayım; Türkiye’de bulunan zengin NTE yatakları Ankara’nın hem Washington hem de Pekin ile görüşme maddeleri arasında.

Tekrar başa dönelim;

Hareketin lider, Devlet Bahçeli dünkü Venezuela tepkisi ile mesajı kime verdi?.. Tayyip Erdoğan’a mı yoksa Donald Trump’a mı?..