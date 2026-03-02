ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken ABD Başkanı Trump’tan açıklama geldi. Trump, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada savaşın 4-5 hafta sürebileceğini söyledi.

Trump, “Gerekirse bu harekat 4-5 hafta boyunca devam edecek. ABD ve İsrail için bu saldırıları sürdürmek zor değil. Dünyanın dört bir yanındaki üslerimizde devasa miktarda mühimmat stokumuz var” şeklinde konuştu.

Trump, saldırının 2 gününde İran’a ait 9 savaş gemisinin batırıldığını ve ana karargah binalarının yerle bir edildiğini söyledi.

VENEZUELA ÖRNEĞİ VERDİ

Trump, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrası İran için ‘Venezuela modeli’ isteyen Trump, “Venezuela’da yaptığımız şey eşsiz ve mükemmel bir senaryoydu. Sadece üst düzey liderler gider, geri kalan devlet kurumları Washington ile çalışmaya devam eder” dedi.

Trump, İran’ın yeni liderliği için masasında isimlerin hazır olduğunu belirterek, “Yeni yönetim için elimde 3 tane çok iyi seçenek var. Ancak şu an içeriklerini açıklamayacağım. Önce başladığımız işi (operasyonu) bitirelim” dedi.

Trump, eğer İran’ın başına “pragmatik ve yeni” bir liderlik gelirse, uygulanan ağır ekonomik yaptırımları derhal kaldırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

DAHA ÖNCE ‘SINIRLI SALDIRI’ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, askeri gerilimin sürdüğü günlerde ‘sınırlı saldırı’ sinyali vermişti. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada "İran'la anlaşmaya varamazsak sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Sanırım bunu değerlendirdiğimi söyleyebilirim" yanıtını vermişti.

Ancak Trump’ın son açıklamasında saldırının 4-5 hafta sürebileceğini söylemesi bir ‘çelişki’ olarak değerlendirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yaptığı bir açıklamada ABD’nin İran’a saldırı nedeniyle Orta Doğu’da yıllarca sürecek bir savaşın içinde olmasının ‘ihtimal dışı’ olduğunu söylemişti