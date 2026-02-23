The Washington Post ile Ipsos tarafından 12-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, Amerikalıların yüzde 60’ı Donald Trump’ın başkanlık performansını onaylamıyor.

Kayıtlı seçmenlerde bu oran yüzde 58 olarak ölçüldü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre katılımcıların yaklaşık yarısı ise Trump’ın görev performansını “kesinlikle onaylamadığını” belirtti. Bu tablo, 6 Ocak 2021’deki United States Capitol attack sonrasındaki en düşük destek seviyesine işaret ediyor.

EKONOMİ VE GÖÇ BAŞLICA SORUN

Ankete göre memnuniyetsizliğin temelinde ekonomi ve göç politikaları yer alıyor. Başkanın ülke genelinde sürdürdüğü kitlesel sınır dışı etme adımları ve yüksek seyreden tüketici fiyatları, kamuoyundaki desteği zayıflatıyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 65’i, Trump’ın fiyatları düşürme konusunda başarısız olduğunu düşünüyor. Enflasyon baskısının azaldığı yönündeki açıklamaların ise seçmen nezdinde karşılık bulmadığı görülüyor.